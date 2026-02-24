 Aller au contenu principal
L'essai d'un médicament contre l'obésité mené par Novo Nordisk et United Biotechnology montre une perte de poids de 19,7 %
24/02/2026

Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré mardi que son triple agoniste UBT251 des récepteurs du GLP-1, du GIP et du glucagon, développé conjointement avec United Biotechnology, a permis d'obtenir une perte de poids moyenne statistiquement significative allant jusqu'à 19,7% après 24 semaines dans un essai.

L'essai, mené par United Biotechnology, a étudié la sécurité et l'efficacité de doses injectables hebdomadaires de 2 milligrammes (mg), 4 mg et 6 mg d'UBT251 par rapport à un placebo chez des Chinois souffrant de surpoids ou d'obésité, a indiqué Novo Nordisk dans un communiqué.

A partir d'un poids corporel moyen de 92,2 kilogrammes, la perte de poids moyenne la plus élevée observée chez les personnes traitées par l'UBT251 était de 19,7% contre 2,0% dans le groupe placebo après 24 semaines de traitement, a déclaré Novo.

