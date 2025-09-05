L'espoir d'une baisse des taux de la Fed fait grimper les actions des sociétés minières d'or

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 septembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières d'or augmentent avant le marché, suivant les prix du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= est en hausse de 0,2 % à 3 552,50 $ l'once, en voie de réaliser son meilleur gain hebdomadaire en trois mois

** L'or a légèrement augmenté sur les attentes d'une réduction des taux de la Réserve fédérale, tandis que les investisseurs attendent les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis

** Le métal précieux n'offre pas de rendement et se comporte généralement bien dans un environnement de faibles taux d'intérêt

** Les principaux mineurs Newmont NEM.N et Barrick Gold

B.N augmentent respectivement d'environ 1 % et 0,6 %

** La société minière sud-africaine Harmony Gold HMY.N progresse de ~1,8%

** La société minière canadienne Kinross Gold KGC.N augmente de 0,6%