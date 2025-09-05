 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 702,17
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'espoir d'une baisse des taux de la Fed fait grimper les actions des sociétés minières d'or
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 12:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 septembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières d'or augmentent avant le marché, suivant les prix du lingot GOL/

** L'or au comptant XAU= est en hausse de 0,2 % à 3 552,50 $ l'once, en voie de réaliser son meilleur gain hebdomadaire en trois mois

** L'or a légèrement augmenté sur les attentes d'une réduction des taux de la Réserve fédérale, tandis que les investisseurs attendent les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis

** Le métal précieux n'offre pas de rendement et se comporte généralement bien dans un environnement de faibles taux d'intérêt

** Les principaux mineurs Newmont NEM.N et Barrick Gold

B.N augmentent respectivement d'environ 1 % et 0,6 %

** La société minière sud-africaine Harmony Gold HMY.N progresse de ~1,8%

** La société minière canadienne Kinross Gold KGC.N augmente de 0,6%

Banques centrales
FED

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
205,210 CAD TSX -0,02%
BARRICK MINING
37,660 CAD TSX +0,61%
GOLD FIELDS
29,000 EUR Tradegate +0,35%
HARMONY GOLD MIN
12,050 EUR Tradegate 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
14,010 USD NYSE -7,10%
KINROSS GOLD
29,740 CAD TSX -1,26%
KINROSS GOLD
21,500 USD NYSE -1,47%
NEWMONT
74,900 USD NYSE -0,71%
Or
3 553,19 USD Six - Forex 1 +0,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

A lire aussi

  • Vue du siège de ThyssenKrupp à Essen, Allemagne
    Les salariés de Thyssenkrupp Steel approuvent le plan de restructuration
    information fournie par Reuters 05.09.2025 13:03 

    Les salariés de Thyssenkrupp Steel Europe (tkSE) ont approuvé un vaste plan de restructuration, ouvrant la voie à la renaissance du plus grand sidérurgiste allemand, sous réserve de l'engagement de Thyssenkrupp à financer l'initiative. Le syndicat IG Metall a indiqué ... Lire la suite

  • Une femme marche dans Wall Street à New York
    Wall Street vue prudente avec l'emploi US
    information fournie par Reuters 05.09.2025 12:59 

    Wall Street est attendue stable ou en légère hausse vendredi à l'ouverture et les Bourses européennes progressent à mi-séance dans l'attente de la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture ... Lire la suite

  • L'Europe inaugure vendredi en Allemagne Jupiter, son premier ordinateur géant et ultra-rapide ( AFP / Thomas SAMSON )
    L'Europe lance Jupiter, son supercalculateur pour booster l'IA
    information fournie par AFP 05.09.2025 12:56 

    L'Europe inaugure vendredi en Allemagne Jupiter, son premier ordinateur géant et ultra-rapide, destiné à combler son retard dans l'intelligence artificielle, et à renforcer la recherche scientifique, en particulier sur le climat. - Jupiter, c'est quoi ? - Basé ... Lire la suite

  • Le chef du parti Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul (à gauche), réagit pendant le vote des députés pour désigner un nouveau Premier ministre, qu'il a remporté, au Parlement thaïlandais à Bangkok, le 5 septembre 2025 ( AFP / Chanakarn Laosarakham )
    Thaïlande: le magnat Anutin Charnvirakul élu Premier ministre par le Parlement
    information fournie par AFP 05.09.2025 12:55 

    Le magnat de l'immobilier conservateur Anutin Charnvirakul a remporté vendredi le vote au Parlement thaïlandais pour devenir le prochain Premier ministre, évinçant la dynastie politique qui dominait jusque-là le pays. M. Anutin a cumulé 311 voix, obtenant ainsi ... Lire la suite

