L'Espagne investit 868 millions de dollars dans l'usine de fabrication de puces de Diamond Foundry

Le gouvernement espagnol investira 753 millions d'euros (868 millions de dollars) dans une nouvelle usine de fabrication de micropuces appartenant à la société américaine Diamond Foundry dans la région occidentale de l'Estrémadure, a déclaré mardi la porte-parole du gouvernement, Pilar Alegria.

L'usine de la ville de Trujillo, située à quelque 250 km (155 miles) au sud-ouest de Madrid, produira des plaquettes de diamant semi-conducteur synthétique dans le but de surmonter la surchauffe des puces, l'une des principales limitations de l'industrie.

L'annonce a confirmé des rapports antérieurs selon lesquels le SETT - le véhicule d'investissement technologique de l'État - apporterait les fonds du programme national d'aide aux semi-conducteurs.

Diamond Foundry, qui est soutenue par l'acteur américain Leonardo DiCaprio, devrait investir 1,6 milliard d'euros supplémentaires d'ici à 2029, selon un rapport du journal CincoDias.

L'entreprise exploite déjà une usine de fabrication de diamants synthétiques dans la région, mais ses produits sont utilisés pour la joaillerie et les machines industrielles plutôt que pour les puces électroniques.

Les diamants ont une conductivité thermique très élevée par rapport au silicium, le matériau standard utilisé pour la plupart des semi-conducteurs, ce qui leur permet de disperser la chaleur beaucoup plus rapidement à partir de la base de la puce.

Les chercheurs poursuivent depuis longtemps le "Saint-Graal" synthétique des semi-conducteurs à base de diamant, avec un succès commercial limité, les obstacles liés au coût et à la production ayant largement contrarié les développeurs.

La nouvelle installation de Trujillo serait le premier producteur européen à grande échelle de substrats de diamant, le matériau de base semblable à une plaquette sur lequel les matériaux semi-conducteurs et les conducteurs métalliques sont superposés pour former des dispositifs électroniques.

(1 dollar = 0,8674 euro)