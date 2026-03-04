L’Erafp désigne trois gérants pour couvrir son risque de change

L’Erafp restera bien couvert en cette fin d’hiver. Il vient de sélectionner la société Russell Investments France à l’issue de la procédure de sélection pour un mandat actif visant à couvrir le risque de change du portefeuille d’investissement de l’institution publique.

Sur la globalité du portefeuille, qui représente 54 milliards d’euros d’actifs financiers, le montant notionnel à couvrir sera au début de 4,1 milliards d’euros.

L’Erafp a choisi par ailleurs Amundi Asset Management et BNP Paribas Asset Management Europe pour les mandats « stand-by ».

En 2018, ces derniers étaient revenus à BNP Paribas AM et Russell Investments tandis que Millennium Global agissait comme gérant actif.

Les nouveaux contrats ont été conclus pour une durée de quatre ans, reconductibles deux fois deux ans à l’initiative de l’Erafp.

Vanessa Talbi