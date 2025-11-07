 Aller au contenu principal
L'équipage du vol cargo fatal d'UPS a tenté de contrôler l'avion avant l'accident, selon le NTSB
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 23:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du projet du NTSB de publier un rapport préliminaire au paragraphe 5) par Allison Lampert

Alors qu'une cloche retentissait dans le cockpit, trois pilotes d'UPS UPS.N ont tenté de contrôler le vol cargo qui s'est écrasé cette semaine à Louisville, Kentucky, tuant au moins 13 personnes, a déclaré vendredi le National Transportation Safety Board.

Alors que le vol 2976 d'UPS avait commencé sans incident, une sonnerie répétitive a été entendue sur l'enregistreur vocal du cockpit de l'avion 37 secondes après que l'équipage ait demandé la poussée de décollage, a déclaré Todd Inman, membre du NTSB, à la presse.

La cloche a persisté jusqu'à la fin de l'enregistrement, 25 secondes plus tard, ce qui, selon M. Inman, indique que l'avion s'est écrasé.

"Pendant ce temps, l'équipage s'est efforcé de contrôler l'avion avant qu'il ne s'écrase", a déclaré Todd Inman.

Le NTSB prévoit de publier un rapport préliminaire dans une trentaine de jours, a indiqué un porte-parole.

L'ACCIDENT A DÉTRUIT DEUX ENTREPRISES

L'agence de sécurité indépendante américaine dirige l'enquête sur l'accident de l'avion-cargo MD-11, âgé de 34 ans, à l'aéroport de Louisville. L'avion a atteint environ 100 pieds (30,5 mètres) au-dessus du sol avant de plonger en flammes hors de la piste et de détruire deux entreprises.

L'un des trois moteurs de l'avion s'est détaché de l'aile gauche alors qu'il roulait sur la piste de l'aéroport de Louisville.

La majeure partie du pylône du moteur gauche, un élément structurel reliant le moteur de l'avion à l'aile ou au fuselage, était encore attachée au moteur gauche lorsqu'il s'est détaché de l'aile, a précisé M. Inman.

"Par la suite, il pourrait y avoir des dommages lors de l'impact avec le sol", a-t-il ajouté.

Des débris du moteur, sur lesquels les enquêteurs se concentrent, ont été retrouvés sur la piste d'atterrissage.

Les enquêteurs examinent également l'historique de la maintenance de l'avion, notamment une période de six semaines cet automne au cours de laquelle l'avion a fait l'objet d'une maintenance lourde dans un centre de réparation de San Antonio, au Texas.

Une transcription de l'enregistreur de la voix du cockpit, qui contient deux heures et quatre minutes d'enregistrement numérique de bonne qualité, sera rendue publique dans plusieurs mois, a indiqué M. Inman.

Les crashs aériens sont généralement dus à de multiples facteurs.

© 2025 Thomson Reuters.

