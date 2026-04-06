L'équipage d'Artemis atteint la Lune et s'approche d'une distance record par rapport à la Terre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Joey Roulette

Les quatre astronautes de la mission Artemis II de la Nasa sont entrés dans la sphère d'influence gravitationnelle de la Lune tôt lundi matin, en suivant une trajectoire qui les mènera bientôt au-dessus de la face cachée de la Lune pour devenir les humains ayant volé le plus loin de l'histoire.

L'équipage d'Artemis II, qui vole dans sa capsule Orion depuis son lancement en Floride la semaine dernière, doit se réveiller vers 10 h 50 (heure de l'Est) lundi pour son sixième jour de vol. À 19 h 05, ils atteindront la distance maximale de la Terre prévue pour la mission, soit environ 252 757 milles, ce qui représente 4 102 milles de plus que le record détenu par l'équipage d'Apollo 13 depuis 56 ans.

Alors que les astronautes de la Nasa Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch, ainsi que l'astronaute canadien Jeremy Hansen, s'approcheront du record de distance, ils navigueront autour de la face cachée de la Lune et l'observeront à environ 4 000 miles au-dessus de sa surface sombre, tandis qu'elle éclipsera une Terre de la taille d'un ballon de basket dans le lointain arrière-plan.

Cette étape constitue un point culminant de la mission Artemis II, d'une durée de près de 10 jours, qui constitue le premier vol d'essai en équipage du programme Artemis de la Nasa. Cette série de missions, d'un coût de plusieurs milliards de dollars, vise à ramener des astronautes sur la surface de la Lune d'ici 2028, avant la Chine, et à y établir une présence américaine à long terme au cours de la prochaine décennie, en construisant une base lunaire qui servirait de terrain d'essai pour d'éventuelles missions futures vers Mars.

Le survol de la Lune, qui débutera officiellement à 14 h 34, plongera l'équipage dans l'obscurité et dans de brèves coupures de communication, car la Lune l'empêchera d'accéder au Deep Space Network de la Nasa, un réseau mondial d'antennes de communication radio massives que l'agence utilise pour communiquer avec l'équipage.

Le survol durera environ six heures, au cours desquelles les astronautes utiliseront des caméras professionnelles pour prendre des photos détaillées de la lune silhouettée à travers le hublot d'Orion, montrant un point de vue rare et scientifiquement précieux de la lumière du soleil filtrant autour de ses bords dans ce qui sera en fait une éclipse lunaire.

Ils auront également la chance de photographier un moment rare où leur planète d'origine, éclipsée par leur distance record dans l'espace, se lèvera de l'horizon lunaire alors que leur capsule émergera de l'autre côté, un remix céleste d'un lever de lune vu de la Terre.

Une équipe de dizaines de scientifiques spécialistes de la Lune, installée dans la salle d'évaluation scientifique du Centre spatial Johnson de la Nasa à Houston, prendra des notes pendant que les astronautes, qui ont étudié toute une série de phénomènes lunaires dans le cadre de l'entraînement à la mission, décriront leur vision en temps réel.