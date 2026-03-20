L'épidémie de méningite dans le Kent déclenche une forte augmentation de la demande de vaccins au Royaume-Uni et un débat politique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La demande de vaccins contre la méningite B augmente après l'épidémie du Kent

* Les pharmacies signalent des pénuries, le gouvernement libère 20 000 doses du NHS sur le marché privé

* Appel à une vaccination plus large des adolescents dans le cadre du débat sur la santé publique

* Des étudiants déclarent avoir attendu jusqu'à 8 heures pour se faire vacciner

(Ajout de commentaires d'un étudiant se faisant vacciner dans les paragraphes 5-6) par Muvija M et Jennifer Rigby

Les jeunes du sud-est de l'Angleterre et d'ailleurs font la queue pour se faire vacciner contre la méningite B après qu'une épidémie a tué deux personnes , ce qui a suscité des avertissements de la part des pharmacies et soulevé des questions plus générales sur la meilleure réponse de santé publique à apporter à la maladie.

Les personnes qui craignent d'avoir été en contact avec une personne touchée par l'épidémie dans le Kent peuvent obtenir le vaccin et des antibiotiques préventifs auprès de l'Agence britannique de sécurité sanitaire, par l'intermédiaire des universités, des cliniques et des médecins de famille.

Toutefois, les pharmacies ont signalé que la demande privée de vaccins de la part de ceux qui s'inquiètent de la présence de la maladie dans la population en général a également augmenté.

"Les pharmacies ont été inondées de demandes de vaccins MenB ces derniers jours", a déclaré la National Pharmacy Association, qui représente 6 000 pharmacies indépendantes en Grande-Bretagne.

Au centre de vaccination de l'université du Kent, une file d'attente d'un kilomètre s'est formée et les étudiants ont attendu jusqu'à huit heures pour se faire vacciner.

"Je ne suis pas allé à l'université au cours des deux dernières semaines... je me sens donc plutôt en sécurité, mais je me suis dit qu'il fallait être sûr de se faire vacciner", a déclaré à Reuters James Haddad, étudiant en informatique à l'université, alors qu'il se joignait à la file d'attente.

VACCIN CONTRE LA MÉNINGITE B ADMINISTRÉ AUX BÉBÉS DEPUIS 2015

Les chaînes de pharmacies Boots et Superdrug ont toutes deux mis en garde contre les pénuries et mis en place des listes d'attente en ligne.

Jeudi, le gouvernement a libéré 20 000 doses du vaccin contre la méningite B de l'approvisionnement du NHS pour atténuer les pénuries sur le marché privé, mais la NPA a déclaré qu'il était peu probable que cela réponde à la demande.

Le vaccin contre la méningite B disponible sur le NHS, Bexsero, est fabriqué par le fabricant britannique GSK GSK.L . Il est également disponible dans le secteur privé, avec Trumenba, fabriqué par la société américaine Pfizer PFE.N . Ces deux médicaments coûtent environ 200 livres (267 $) lorsqu'ils sont achetés en privé.

En Grande-Bretagne, comme dans de nombreux autres pays, les adolescents ne sont pas systématiquement vaccinés contre la méningite B, qui est une infection des membranes protectrices qui entourent le cerveau et la moelle épinière.

La méningite B est causée par un groupe de bactéries; d'autres souches bactériennes ainsi que des infections virales peuvent également provoquer une méningite. Les symptômes comprennent la fièvre, la somnolence et les vomissements, et la maladie peut s'aggraver rapidement.

Depuis 2015, le vaccin contre la méningite B est administré aux bébés, qui constituent le groupe le plus exposé à la maladie, tandis qu'un autre vaccin contre d'autres souches est administré aux adolescents.

"Je peux comprendre que les gens veuillent soudainement un vaccin", a déclaré Brendan Wren, professeur et codirecteur du Centre des vaccins de l'École d'hygiène et de médecine tropicale de Londres.

Toutefois, il a déclaré que les antibiotiques étaient la meilleure option pour ceux qui craignaient d'avoir été exposés. Les antibiotiques commencent à agir presque immédiatement, alors que l'immunité conférée par le vaccin à deux doses prend un mois à se développer.

APPEL À ÉLARGIR L'ACCÈS AUX ADOLESCENTS

L'épidémie a également soulevé la question de savoir si le vaccin contre la méningite B devrait être accessible aux adolescents, qui constituent le deuxième groupe le plus à risque, de manière plus générale.

"Il y a une lacune dans le calendrier de vaccination du NHS... il y a de bonnes raisons morales d'intervenir", a déclaré Tom Nutt, directeur général de Meningitis Now, la plus grande organisation caritative britannique de lutte contre la méningite.

À la suite de l'épidémie du Kent, le ministre de la santé, Wes Streeting, a demandé à l'organisme consultatif britannique sur les vaccins, le Joint Committee on Vaccination and Immunisation, de réexaminer qui devrait pouvoir bénéficier du vaccin contre la méningite B dans le cadre du NHS.

Il a déclaré qu'il n'était pas nécessaire que les gens aillent se faire vacciner, car les personnes à risque étaient couvertes par la campagne UKHSA.

Adam Finn, professeur émérite de pédiatrie à l'université de Bristol et membre du JCVI pour d'autres vaccins, a déclaré que les recommandations sur les interventions sanitaires telles que les vaccins étaient formulées sur la base d'analyses "coûts-avantages".

Bien que le nombre de 29 cas recensés dans le Kent soit anormalement élevé, il est peu probable, selon lui, qu'il modifie la position du JCVI, à moins qu'il ne s'agisse du premier d'une série d'événements similaires.

Il a déclaré que le JCVI "suivrait les méthodes fondées sur des preuves qu'il utilise toujours pour s'assurer que nous obtenons tous la meilleure valeur possible des ressources allouées au NHS", ajoutant qu'il comprenait que cela ne compenserait pas la douleur ressentie par les personnes touchées par la méningite. (1 $ = 0,7481 livre)