L'EPA prévoit de retarder l'application de la règle de l'ère Biden sur la pollution des véhicules

Les constructeurs automobiles soutiennent que la règle sur la pollution est irréalisable sans plus de VE

L'EPA reconsidère les normes en raison des préoccupations des constructeurs automobiles sur les coûts et la faisabilité

par David Shepardson

L'Agence américaine de protection de l'environnement prévoit de retarder l'application d'une réglementation datant de l'ère Biden et exigeant des réductions significatives de la pollution de l'air par les véhicules, a déclaré un haut responsable de l'agence à Reuters.

En avril 2024, l'EPA a finalisé une règle exigeant des réductions significatives des "principaux polluants" émis par les véhicules particuliers et commerciaux à partir des années modèles 2027 à 2032. Dans le cadre d'un report prévu, l'EPA envisage de maintenir la norme 2026 en place pendant deux années supplémentaires afin de donner à l'agence le temps de réexaminer les normes de l'ère Biden et la manière dont l'agence fixe les normes, a ajouté le fonctionnaire.

L'EPA a proposé séparément de révoquer les conclusions scientifiques qui ont justifié l'établissement de normes d'émission de gaz à effet de serre pour les véhicules et les moteurs.

En septembre, l'Alliance for Automotive Innovation, un groupe commercial représentant General Motors, Toyota Motor, Volkswagen, Ford, Stellantis, Hyundai et d'autres, a déclaré à l'EPA que la règle sur les principaux polluants était "irréalisable sans une augmentation significative de la part de marché des véhicules électriques, tout en ajoutant des centaines de dollars de coûts supplémentaires pour tous les véhicules à moteur à combustion interne". Plusieurs changements devraient être apportés à ces réglementations afin de produire une norme d'émission de polluants critères plus appropriée et plus rentable L'administrateur de l'EPA, Lee Zeldin, a annoncé en mars le projet de reconsidérer les règles de 2024 de l'agence qui réduiraient les émissions de gaz d'échappement de l'ensemble du parc de véhicules de tourisme de près de 50 % d'ici 2032 par rapport aux niveaux projetés en 2027. L'EPA prévoyait auparavant qu'entre 35 % et 56 % des nouveaux véhicules vendus entre 2030 et 2032 devraient être électriques pour se conformer à ces règles Cette semaine, Lee Zeldin a déclaré aux journalistes que les constructeurs automobiles avaient fait part à l'agence des exigences de l'EPA "qui avaient des effets négatifs...". La prise en compte de ces préoccupations aura un impact positif sur l'industrie automobile, sur l'emploi dans ce secteur, sur la baisse du coût des véhicules et sur l'élargissement du choix des consommateurs

Les règles de l'administration Biden exigent une réduction de 50 % des principaux polluants tels que les oxydes d'azote d'ici à 2032 pour les véhicules légers et de 58 % pour les véhicules de taille moyenne. L'année dernière, l'EPA a estimé à 13 milliards de dollars les bénéfices annualisés résultant de la réduction des émissions des principaux polluants qui contribuent à la formation de suie et de smog.

L'EPA examine actuellement si les constructeurs automobiles devraient pouvoir continuer à utiliser des véhicules électriques pour respecter les normes et si l'agence devrait continuer à autoriser la mise en réserve et l'échange de crédits. La semaine dernière, le ministère des transports a proposé de mettre fin à l'échange de crédits dans le cadre d'un recul significatif des normes d'économie de carburant jusqu'en 2031.

Les constructeurs automobiles souhaitent également que l'EPA mette en œuvre des normes révisées en matière de gaz à effet de serre au cas où les normes relatives aux gaz à effet de serre des véhicules à moteur seraient maintenues ou rétablies d'une manière ou d'une autre. L'EPA envisage également de modifier les règles applicables aux poids lourds, notamment en ce qui concerne les obligations de garantie et les exigences en matière de durée de vie utile.