L'entreprise xAI de Musk va fournir le chatbot Grok aux agences fédérales américaines

XAI, la société d'Elon Musk, a conclu un accord avec la General Services Administration américaine (GSA) pour fournir le chatbot Grok de la startup d'intelligence artificielle aux agences fédérales, a annoncé jeudi l'organe de passation des marchés du gouvernement. Le contrat souligne la volonté de Washington d'étendre l'utilisation de l'IA dans les opérations gouvernementales, tout en intensifiant la concurrence entre les principaux développeurs de cette technologie en plein essor pour les affaires fédérales. L'accord, en vigueur jusqu'en mars 2027, permet aux agences d'acheter des modèles Grok pour 42 cents par organisation, par rapport au prix d'un dollar par an demandé par OpenAI pour l'accès à son service ChatGPT, a déclaré la GSA. Le contrat couvre Grok 4 et Grok 4 Fast, que xAI décrit comme ses modèles de raisonnement les plus avancés. L'agence a précisé que les ingénieurs de xAI assisteraient également les agences dans la mise en œuvre. Les agences auront également la possibilité de passer à des abonnements Grok Enterprise alignés sur les normes de sécurité fédérales, offrant des fonctionnalités étendues et des limites d'utilisation plus élevées. Cet accord est le dernier en date dans le cadre de la stratégie "OneGov" de la GSA, lancée en avril pour normaliser les achats de technologies et développer l'utilisation de l'IA par le gouvernement. Parmi les autres fournisseurs du programme figurent OpenAI, Meta Platforms META.O , Alphabet's GOOGL.O Google et Anthropic. La GSA a également approuvé le modèle Llama de Meta pour l'utilisation par les agences en début de semaine, le mettant gratuitement à la disposition des clients fédéraux.