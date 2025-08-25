 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 839,02
-1,64%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'entreprise xAI d'Elon Musk poursuit Apple et OpenAI au sujet de la concurrence en matière d'IA et du classement de l'App Store
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 16:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Scarcella

La startup d'intelligence artificielle xAI de l'entrepreneur milliardaire Elon Musk a poursuivi Apple

AAPL.O et le fabricant de ChatGPT OpenAI devant le tribunal fédéral américain du Texas lundi, les accusant de conspirer illégalement pour contrecarrer la concurrence dans le domaine de l'intelligence artificielle. Au début du mois, Elon Musk avait menacé de poursuivre en justice la société Apple, basée à Cupertino (Californie), en déclarant dans un message sur sa plateforme de médias sociaux X qu'"Apple se comporte d'une manière qui rend impossible pour toute société d'intelligence artificielle autre qu'OpenAI d'atteindre la première place dans l'App Store."

Apple
Elon Musk

Valeurs associées

APPLE
228,8050 USD NASDAQ +0,46%
MICROSOFT
507,5850 USD NASDAQ +0,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 17:14

    beh oui musky, grok est une appli de niche, uniquement prisée par les bras levés

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank