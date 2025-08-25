L'entreprise xAI d'Elon Musk poursuit Apple et OpenAI au sujet de la concurrence dans l'IA

par Mike Scarcella

La startup d'intelligence artificielle xAI de l'entrepreneur milliardaire Elon Musk a poursuivi lundi Apple AAPL.O et OpenAI, le fabricant de ChatGPT, devant le tribunal fédéral américain du Texas, les accusant de conspirer illégalement pour contrecarrer la concurrence dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA).

Apple et OpenAI ont "verrouillé les marchés pour maintenir leurs monopoles et empêcher des innovateurs comme X et xAI de rivaliser", indique la plainte déposée par xAI.

La plainte indique qu'Apple et OpenAI ont conspiré pour supprimer les produits de xAI, notamment sur l'App Store d'Apple.

"Sans son accord d'exclusivité avec OpenAI, Apple n'aurait aucune raison de s'abstenir de mettre en avant l'application X et l'application Grok dans son App Store", a déclaré xAI.

Apple et OpenAI n'ont pas répondu aux demandes de commentaires dans l'immédiat.

Au début du mois, Elon Musk a menacé de poursuivre Apple, déclarant dans une publication sur son réseau social X que le comportement du groupe américain "rend impossible pour toute société d'IA autre qu'OpenAI d'atteindre la première place dans l'App Store".

Le partenariat d'Apple avec OpenAI a permis d'intégrer sa plateforme d'IA ChatGPT dans les iPhones, les iPads et les Macs.

L'entreprise xAI d'Elon Musk a acquis X en mars pour 33 milliards de dollars (28,19 millions d'euros) afin d'améliorer ses capacités de formation de chatbots. Elon Musk a également intégré le chatbot Grok dans les véhicules fabriqués par sa société d'automobiles électriques Tesla TSLA.O .

xAI a été lancée il y a moins de deux ans et est en concurrence avec OpenAI, soutenue par Microsoft MSFT.O , ainsi qu'avec la startup chinoise DeepSeek.

Elon Musk poursuit séparément OpenAI et son directeur général Sam Altman devant le tribunal fédéral de Californie pour empêcher sa transformation d'organisation à but non lucratif en entreprise à but lucratif. Le milliardaire a cofondé OpenAI avec Altman en 2015 en tant qu'association à but non lucratif.

Les pratiques de l'App Store d'Apple ont fait l'objet de nombreuses poursuites judiciaires. Dans l'une d'entre elles, intentée par le fabricant de jeux vidéo "Fortnite" Epic Games, un juge a ordonné à Apple de permettre une plus grande concurrence en matière d'options de paiement des applications.

(Rédigé par Mike Scarcella ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)