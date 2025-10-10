L'entreprise suisse Ypsomed construit sa première usine aux États-Unis et prévoit un investissement de 200 millions de dollars

La société suisse de technologie médicale Ypsomed YPSN.S a déclaré vendredi qu'elle allait établir sa première usine de fabrication aux États-Unis avec un investissement initial de 200 millions de dollars dans la ville de Holly Springs, en Caroline du Nord.

Ypsomed, qui fabrique des systèmes d'auto-injection, a déclaré qu'elle prévoyait de créer une centaine d'emplois et qu'elle souhaitait doubler ce nombre dans les années à venir, à mesure que la demande augmentera. L'usine devrait commencer à approvisionner le marché américain à partir de la fin de l'année 2027.

Cet investissement intervient alors que les entreprises suisses sont confrontées aux défis posés par la politique commerciale du gouvernement américain, qui a imposé des droits de douane de 39 % à la Suisse.

Au début de l'année, Ypsomed a ouvert sa première usine de fabrication en Chine. L'entreprise étend également ses activités dans la ville de Schwerin, au nord-est de l'Allemagne, où elle investit plusieurs centaines de millions de francs suisses.

Ypsomed augmente également sa capacité de production nationale, notamment en investissant 200 millions de francs (248 millions de dollars) dans son usine de Solothurn, dans le nord-ouest de la Suisse.

(1 $ = 0,8056 franc suisse)