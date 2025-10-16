L'entreprise néo-zélandaise Infratil progresse alors que CDC Data est sur la voie d'une alliance avec Nvidia

16 octobre - ** Les actions de l'investisseur en infrastructures Infratil IFT.NZ augmentent de 4,5 % à 12,45 dollars néo-zélandais, ce qui représente leur plus forte hausse intrajournalière depuis le 16 juillet.

** La société déclare que CDC Data Centres, dans laquelle elle détient une participation, est sur le point d'annoncer un partenariat stratégique avec Firmus Technologies et Nvidia NVDA.O

** La première étape du nouveau partenariat s'appuie sur la capacité d'environ 40 MW des centres de données de CDC pour "fournir une capacité innovante d'usine d'IA"

** Depuis le début de l'année, l'IFT a baissé de 1,6 %