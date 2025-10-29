 Aller au contenu principal
L'entreprise japonaise NEC acquiert CSG Systems pour 2,89 milliards de dollars
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 08:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe technologique japonais NEC 6701.T va payer environ 2,89 milliards de dollars pour acquérir la société américaine de logiciels de télécommunications et de haut débit CSG Systems CSGS.O , a-t-il annoncé mercredi.

L'acquisition, qui devrait être finalisée en 2026, sera financée par une combinaison de liquidités et de dettes externes, a précisé NEC.

CSG
Fusions / Acquisitions

