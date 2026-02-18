L'entreprise italienne Cucinelli déclare avoir repris ses livraisons à Saks à la fin du mois de janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe de luxe italien Brunello Cucinelli BCU.MI a déclaré qu'il avait repris ses livraisons à Saks Global à la fin du mois de janvier, qu'il recevait des paiements réguliers et qu'il ne voyait pas d'impact financier en 2026 suite à la faillite du distributeur de luxe américain. Saks Global - propriétaire de Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Bergdorf Goodman et Saks OFF 5TH - s'est placé sous la protection du chapitre 11 à la mi-janvier, alors qu'il se débattait avec une dette résultant de l'acquisition de Neiman Marcus par Hudson's Bay Company, propriétaire de Saks, à la fin de l'année 2024.

"Saks, Neiman Marcus et Bergdorf Goodman sont trois grandes marques avec des emplacements magnifiques ... . Nous n'avons jamais perdu un dollar avec elles ... . Je ne veux rien dire sur leur décision de fusion, pour nous il s'agit de trois marques distinctes", a déclaré le président exécutif Brunello Cucinelli aux analystes. La société travaille avec Saks, Neiman Marcus et Bergdorf Goodman depuis plus de 30 ans dans le cadre d'une stratégie de vente au détail qui s'appuie fortement sur les grands magasins.

Elle a déclaré que les ventes de ses produits dans toutes les chaînes ont continué à augmenter au début de 2026, les clients dépensant plus globalement et par article.

"Depuis la fin du mois de janvier, nous avons repris les expéditions régulières de notre collection printemps/été 2026, en recevant des paiements réguliers", a déclaré la société.

Brunello Cucinelli a déclaré qu'il rencontrerait les dirigeants de Saks à Milan la semaine prochaine.

La fermeture récente de certains magasins de Saks Global n'a qu'un effet "marginal" sur la distribution de Cucinelli, a déclaré la société, car son activité a toujours été concentrée dans les endroits les plus importants.

Elle s'est félicitée de l'évolution de Saks Global vers un réseau plus sélectif. Cucinelli a comptabilisé une provision extraordinaire de 8,1 millions d'euros en 2025 liée à la faillite. La société a déclaré qu'il n'y aurait pas d'impact sur 2026, année où elle prévoit d'afficher une augmentation d'environ 10 % du chiffre d'affaires à taux de change constants.