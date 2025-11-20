L'entreprise indienne TCS s'associe à TPG pour créer une coentreprise de plusieurs milliards de dollars dans le domaine des centres de données d'IA, selon l'Economic Times

L'entreprise indienne Tata Consultancy Services TCS.NS est prête à former une coentreprise de plusieurs milliards de dollars avec la société de capital-investissement TPG TPG.O pour créer plusieurs centres de données souverains et d'IA, a rapporté jeudi le journal local Economic Times, citant des personnes au courant de l'affaire.