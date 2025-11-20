L'entreprise indienne TCS et TPG s'associent pour investir 2 milliards de dollars dans une co-entreprise de centres de données d'IA

par Sai Ishwarbharath B

L'entreprise indienne Tata Consultancy Services TCS.NS et la société de capital-investissement TPG TPG.O vont former une coentreprise pour développer des centres de données d'IA, a déclaré TCS jeudi, les deux partenaires devant investir un total de 180 milliards de roupies (2,03 milliards de dollars) en capitaux propres.

Le capital sera investi par tranches dans la coentreprise, appelée HyperVault AI Data Centre, au cours des prochaines années.

Les entreprises ont également pour objectif de lever 4,5 à 5 milliards de dollars par le biais de la dette, a ajouté TCS, sans fournir de détails sur le nombre ou l'emplacement des centres de données prévus.

L'essor récent de l'IA, qui nécessite de grandes quantités de données informatiques, a alimenté une ruée des entreprises pour injecter de l'argent dans la technologie à l'échelle mondiale et a conduit à une croissance sans précédent des centres de données à travers le monde.

Selon le consultant immobilier Colliers, la capacité des centres de données en Inde devrait plus que tripler pour atteindre 4,5 gigawatts d'ici 2030 par rapport aux niveaux actuels.

TCS sera le partenaire majoritaire de l'co-entreprise avec une participation de 51 %, tandis que TPG détiendra le reste et investira jusqu'à 88,20 milliards de roupies.

"Cette initiative est similaire à la manière dont les grandes entreprises technologiques comme Meta aux États-Unis font appel à des sociétés de capital-investissement pour augmenter le risque", a déclaré Pareekh Jain, fondateur de la société de conseil en technologie EIIR Trend.

"Le modèle profitera également à TPG en stockant les données des entreprises de son portefeuille et le modèle global, s'il est couronné de succès, peut être reproduit pour l'expansion mondiale (par TCS) également."

Le mois dernier, TCS a annoncé son intention d'investir jusqu'à 7 milliards de dollars dans une unité de centre de données de 1 GW , ce qui a suscité le scepticisme des investisseurs, les analystes ayant souligné les chevauchements limités avec les services informatiques de base de l'entreprise et la pression potentielle sur les rendements.

La maison de courtage BobCaps avait qualifié le plan de "négativement surprenant", soulignant que la position plus proactive de la société de services informatiques en matière de fusions et d'acquisitions s'éloignait de son orientation historique vers la croissance organique.

(1 $ = 88,7220 roupies indiennes)