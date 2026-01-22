 Aller au contenu principal
L'entreprise indienne Eternal chute alors que la rentabilité de Blinkit est mise en lumière
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 08:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture de l'ensemble du texte; ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 4 et 10, et de commentaires du directeur financier au paragraphe 7) par Komal Salecha

Les actions de la société indienne Eternal ETEA.NS ont effacé leurs premiers gains jeudi, les inquiétudes concernant la rentabilité à long terme de son unité de commerce rapide Blinkit, dans un contexte de concurrence accrue, l'emportant sur les bons résultats.

L'action a perdu jusqu'à 2,6 % et était en baisse de 0,8 % à 0 h 20 IST. Elle a atteint un sommet de 8 % dans les échanges de prémarché.

La société, anciennement Zomato, a annoncé une hausse de 73 % de son bénéfice trimestriel mercredi.

"Les résultats sont bons, mais on se demande si l'entreprise sera capable de maintenir sa rentabilité", a déclaré Rahul Jain de Dolat Capital.

Selon les analystes, des risques subsistent quant à la rentabilité à long terme de Blinkit. Blinkit est devenu le principal moteur de revenus d'Eternal au cours des derniers trimestres, grâce à l'essor du marché indien du commerce rapide, d'une valeur de 11,5 milliards de dollars, où les rivaux s'efforcent de livrer en quelques minutes tout ce qui est nécessaire, de l'iPhone au lait.

Eternal a déclaré que cette croissance pourrait peser sur les marges à court terme. L'entreprise a également annoncé que son fondateur Deepinder Goyal quitterait son poste de directeur général et serait remplacé par Albinder Dhindsa, directeur de Blinkit, tout en ajoutant que l'unité, autrefois gourmande en liquidités, était devenue rentable.

"À court terme, nous voulons prendre les bonnes décisions pour l'entreprise, même si cela implique une réduction des marges", a déclaré le directeur financier d'Eternal, Akshant Goyal, lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats, tout en ajoutant que l'entreprise ne prévoyait pas un tel impact au cours du trimestre suivant.

Blinkit domine le marché indien du commerce rapide avec une part de 48 %, devant Instamart de Swiggy SWIG.NS à 24 % et Zepto KIRK.NS à 22 %, selon les données de Datum Intelligence pour 2025.

Le marché devrait plus que tripler pour atteindre environ 40 milliards de dollars d'ici 2030, ce qui souligne les enjeux élevés de la course à l'échelle et à la domination.

"Le risque est que le leader du marché soit lui aussi entraîné dans une lutte acharnée, avec des valeurs de commande minimales plus faibles et des remises plus importantes", a déclaré Morgan Stanley dans une note.

