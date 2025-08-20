L'entreprise indienne Aurobindo Pharma récupère ses pertes après avoir déclaré qu'il n'y avait pas d'accord contraignant pour Zentiva

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions d'Aurobindo Pharma ARBN.NS ont baissé de 3,7 % à 1049,30 roupies, réduisant les pertes antérieures, après que la société ait déclaré que les rapports des médias sur l'accord de Zentiva étaient "prématurés"

** Les actions ont chuté de 4,6 % plus tôt dans la séance, leur plus bas niveau depuis le 9 avril, après que des rapports aient déclaré que la société était le premier à acheter Zentiva

ROSCD.BX , basée à Prague, pour 5,5 milliards de dollars

** ARBN déclare qu'aucun accord contraignant ou décision définitive n'a été pris au sujet de l'opération

** Environ 3 millions d'actions ont été échangées, soit près de 2,7 fois leur moyenne sur 30 jours

** Vingt-six analystes couvrant ARBN ont une note moyenne de "achat"; le PT médian est de 1 300 roupies, selon les données de LSEG

** A la clôture de mardi, l'action est en baisse de ~20% depuis le début de l'année