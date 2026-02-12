L'entreprise de services publics PG&E revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 en raison d'une forte demande d'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise de services publics PG&E

PCG.N a resserré ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année jeudi, en relevant le bas de sa fourchette, car elle constate une forte demande d'électricité alimentée par les centres de données et une croissance plus large de la charge.

Les centres de données IA de l'industrie technologique, combinés à l'électrification accélérée des foyers et des entreprises, devraient porter la demande d'électricité américaine à des niveaux record en 2026, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie (U.S. Energy Information Administration).

L'année dernière, la compagnie d'électricité a déclaré qu'elle prévoyait de dépenser 73 milliards de dollars d'ici à 2030 pour moderniser le réseau de transport afin de répondre à l'augmentation de la demande d'électricité due aux centres de données. La société a déclaré avoir fait avancer 2 gigawatts (GW) de projets de centres de données dans l'ingénierie finale depuis sa mise à jour du troisième trimestre , avec environ 3,6 GW maintenant dans l'ingénierie finale. L'entreprise a relevé de 2 cents la limite inférieure de ses prévisions de bénéfices pour 2026, soit entre 1,64 et 1,66 dollar par action, ce qui est supérieur aux estimations de Wall Street (1,63 dollar par action), selon les données compilées par LSEG. Cependant, la société basée à Oakland, en Californie, a déclaré un bénéfice ajusté de 36 cents par action pour le trimestre clos le 31 décembre, manquant de 1 cent par action l'estimation moyenne des analystes.

Les actions de la société ont baissé de 1 % dans les échanges avant bourse.

PG&E est la société mère de Pacific Gas and Electric Company, une entreprise énergétique qui dessert 16 millions de Californiens dans une zone de service de 70 000 miles carrés en Californie du Nord et en Californie centrale.