L'entreprise de services publics OGE Energy perd du terrain après le dévoilement d'une offre d'actions de 345 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre -

** Les actions de la compagnie d'électricité OGE Energy

OGE.N ont baissé de 2,2 % à 43,17 $ après les heures d'ouverture, alors que la compagnie cherche à obtenir des capitaux propres

** La société basée à Oklahoma City (Oklahoma) a lancé une offre d'actions de 345 millions de dollars (), dont la moitié dans le cadre de ventes à terme

** OGE prévoit d'émettre directement environ 172,5 millions de dollars d'actions, et a l'intention de conclure des accords de vente à terme de 18 mois avec les teneurs de livres Morgan Stanley et JP Morgan pour le reste

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour financer des investissements, notamment les unités de production 13 et 14 de Horseshoe Lake et la ligne de transmission de Fort Smith à Muskogee, ainsi que pour d'autres objectifs généraux de l'entreprise, y compris le remboursement/le refinancement de la dette

** Avec ~201,5 millions d'actions en circulation, OGE a une capitalisation boursière d'environ 9 milliards de dollars

** Les actions d'OGE ont clôturé jeudi en hausse de 0,1 % à 44,13 $, en hausse de 7 % depuis le début de l'année

** La note moyenne des 12 analystes est "achat" et la prévision médiane est de 47,50 $, selon les données de LSEG