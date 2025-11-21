L'entreprise de services publics OGE Energy chute à la suite d'une offre d'actions de 345 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre -

** Les actions de la compagnie d'électricité OGE Energy

OGE.N ont baissé de 1,9 % avant la cloche à 43,27 $ après la fixation du prix d'une offre secondaire d'actions de 345 millions de dollars

** La société basée à Oklahoma City, Oklahoma, a annoncé jeudi dernier () ~8 millions d'actions à 43 $, soit une décote de 2,6 % par rapport à la dernière vente

** OGE a vendu environ 4 millions d'actions directement et a conclu des

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour financer des investissements, y compris les unités de production 13 et 14 de Horseshoe Lake et la ligne de transmission de Fort Smith à Muskogee, et pour d'autres objectifs généraux de l'entreprise, y compris le remboursement/le refinancement de la dette

** OGE avait environ 201,5 millions d'actions en circulation avant l'offre ** Une structure devente à terme permet à OGE de bloquer le prix actuel de l'action et de retarder l'émission de nouvelles actions et la collecte du produit jusqu'à ce qu'elle ait besoin des fonds, évitant ainsi une dilution immédiate

** Jusqu'à jeudi, les actions d'OGE ont augmenté de 7% depuis le début de l'année

** La note moyenne des 12 analystes est "achat" et la prévision médiane est de 47,50 $, selon les données de LSEG