L'entreprise de services publics MDU Resources chute à la suite d'une offre d'actions d'un montant de 200 millions de dollars
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 14:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre -

** Les actions de MDU Resources MDU.N ,ont baissé de 3,3 % à 19,57 $ en pré-marché après l'émission de 200 millions de dollars d'actions avec un élément de vente à terme

** MDU, basée à Bismarck, dans le Dakota du Nord, a annoncé jeudi () ~10,2 millions d'actions à 19,70 $, soit une décote de 2,7 % par rapport à la dernière clôture

** La société a conclu des accords de vente à terme de deux ans avec les teneurs de livres Wells Fargo, BofA et JP Morgan

** À la suite du règlement de ces accords, la société s'attend à utiliser le produit net à des fins générales, notamment le remboursement de dettes et les acquisitions, entre autres.

** MDU a environ 204,4 millions d'actions en circulation au 25 novembre, selon le prospectus d'offre (), pour une capitalisation boursière d'environ 4,1 milliards de dollars

** Une structure de permet à MDU de bloquer le prix actuel de l'action et de retarder l'émission de nouvelles actions et la collecte de fonds jusqu'à ce que le service public ait besoin des fonds, évitant ainsi une dilution immédiate

** Jusqu'à la clôture de mercredi, les actions de MDU ont augmenté de 25 % au cours des trois derniers mois, soit une hausse de 12 % en 2025

** 3 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" et 2 comme un "maintien"; leur prévision médiane est de 21 $, selon les données de LSEG

