L'entreprise de services publics Evergy manque ses prévisions de bénéfices trimestriels et revoit à la baisse ses prévisions pour 2025 en raison d'étés plus frais

Evergy EVRG.O a manqué jeudi les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du troisième trimestre et a réduit le haut de sa prévision de bénéfice ajusté pour 2025 en raison de l'impact d'un été plus doux et de dépenses d'intérêt plus élevées.

Un été plus frais que la normale a incité les consommateurs à réduire leur utilisation des climatiseurs et des réfrigérateurs au cours du trimestre, ce qui a réduit les bénéfices des services publics tels que Evergy.

"Bien que nous ayons mis en œuvre des mesures de réduction des coûts et d'atténuation dans l'ensemble de l'entreprise, celles-ci ne compensent pas entièrement les vents contraires liés aux conditions météorologiques des deuxième et troisième trimestres", a déclaré David Campbell, directeur général de l'entreprise, dans un communiqué.

Les entreprises de services publics ont également été confrontées à la persistance de taux d'intérêt élevés, qui ont rendu plus coûteux la construction et l'entretien d'infrastructures essentielles, à un moment où la demande d'électricité monte en flèche en raison d'un boom des centres de données induit par l'IA.

Evergy a déclaré que les charges d'intérêts ont augmenté de 5,63% à 152 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre par rapport à l'année précédente, tandis que ses dépenses d'exploitation ont diminué de 2,75% à 1,15 milliard de dollars.

Sur une base ajustée, la société a affiché un bénéfice de 2,03 $ par action, manquant les estimations de 2,06 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit que le bénéfice ajusté pour 2025 se situera entre 3,92 $ et 4,02 $ par action, contre 3,92 $ et 4,12 $ par action précédemment.

Evergy fournit de l'électricité à 1,7 million de clients au Kansas et au Missouri par l'intermédiaire de ses filiales d'exploitation Evergy Kansas Central, Evergy Metro et Evergy Missouri West.