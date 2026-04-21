L'entreprise de semi-conducteurs AXT recule après une levée de fonds de 550 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril - ** Les actions du fabricant de semi-conducteurs AXT Inc AXTI.O ont baissé de 11,8 % à 69,50 $ avant la cloche, alors que l'offre de suivi de 550 millions de dollars est fixée ** AXTI, basée à Fremont, Californie, vend ~8,56 millions d'actions à 64,25 $, soit une décote de 18,4 % par rapport à la dernière vente de l'action lundi

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre principalement pour aider sa filiale de Pékin à augmenter sa capacité de production de substrats de phosphure d'indium pour l'exportation, pour la recherche et le développement, entre autres

** Northland Capital Markets est l'unique teneur de livre

** AXTI a ~55,6 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 4,4 milliards de dollars à la dernière clôture

** Jusqu'à lundi, l'action a presque quintuplé depuis le début de l'année et a atteint un record intrajournalier de 83,25 $ vendredi

** 4 des 5 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; PT médian de 28 $, par LSEG