L'entreprise de sécurité en nuage Zscaler plonge après une perte trimestrielle plus importante

27 février - ** Les actions de la société de sécurité en nuage Zscaler ZS.O en baisse de 8,68% à 152,83 $ en pré-marché

** La société a annoncé une perte nette de 34,3 millions de dollars au deuxième trimestre , contre une perte nette de 7,7 millions de dollars un an plus tôt

** ZS déclare que les pertes se sont creusées alors qu'elle a augmenté ses dépenses de vente, de marketing et de R&D pour être plus agressivement compétitive

** Prévision d'un bénéfice ajusté de 1,00 à 1,01 $ par action pour le troisième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 95 cents

** ZS n'a pas encore vu d'impact significatif sur la volatilité des prix des mémoires, mais a noté que cela pourrait devenir un facteur en ce qui concerne les dépenses d'investissement si les prix continuent d'augmenter", déclare J.P. Morgan

** 49 analystes recommandent l'action "à l'achat" en moyenne; leur objectif de cours médian est de 280 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 25,59 % depuis le début de l'année