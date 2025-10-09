L'entreprise de robots de livraison Serve Robotics s'associe à DoorDash pour étendre sa portée

Serve Robotics SERV.O a déclaré jeudi qu'elle s'associait à DoorDash DASH.O pour déployer ses robots de trottoir afin d'honorer les commandes sur la plateforme de livraison de nourriture, dans le but de capter plus de clients et d'étendre sa portée au-delà d'Uber Eats.

La société de robotique basée à San Francisco a déclaré que les clients qui commandent via DoorDash dans certains magasins et restaurants de Los Angeles pourraient voir leurs commandes livrées par un robot Serve, ajoutant qu'elle prévoyait d'étendre ses livraisons DoorDash à travers les États-Unis.

Les entreprises ont de plus en plus recours à l'automatisation pour les livraisons sur le dernier kilomètre afin de réduire les coûts de main-d'œuvre et d'accélérer les délais de service dans un contexte de forte demande.

L'association avec DoorDash, la principale plateforme de livraison de produits alimentaires du pays, aidera Serve à augmenter le volume de commandes disponibles pour ses robots en s'adressant aux commerçants et aux clients qui utilisent DoorDash plutôt que l'application de livraison de produits alimentaires d'Uber UBER.N .

Jusqu'à présent, Serve a déployé ses robots pour des livraisons uniquement sur Uber Eats, avec laquelle elle s'est associée en 2021.

"Ce partenariat nous permet d'aller dans des villes où DoorDash est l'acteur dominant. Maintenant que nous avons une taille de flotte aussi importante, il y a une offre très conséquente que nous pouvons fournir aux entreprises... et nous cherchons à augmenter la demande, afin que chaque minute de chaque jour, les robots aient accès à plus d'emplois", a déclaré Ali Kashani, cofondateur et directeur général de Serve, lors d'une interview.

Le partenariat avec DoorDash augmentera les revenus de Serve lorsqu'il atteindra un niveau équivalent à celui du partenariat avec Uber Eats, a-t-il ajouté.

Serve opère actuellement dans des villes comme Los Angeles, Miami, Chicago et Atlanta par l'intermédiaire d'Uber Eats et a effectué plus de 100 000 livraisons en provenance de plus de 2 500 restaurants.

Ce partenariat intervient quelques jours après que DoorDash a dévoilé son robot de livraison interne, Dot, qui peut naviguer sur les pistes cyclables, les routes et les trottoirs.

DoorDash a également conclu un partenariat avec Wing d'Alphabet GOOGL.O pour les livraisons par drone.