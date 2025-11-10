 Aller au contenu principal
L'entreprise de lutte antiparasitaire Rollins recule après avoir dévoilé une offre secondaire d'un milliard de dollars
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 22:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre -

** Les actions de Rollins Inc ROL.N ont baissé de 1,7 % à 57,59 $ après la clôture du marché, suite à l'annonce d'une offre secondaire

** La société de services de lutte antiparasitaire basée à Atlanta, en Géorgie, lance une offre secondaire d'actions d'un milliard de dollars () par les détenteurs existants LOR Inc et Rollins Holding Company

** Morgan Stanley est l'unique teneur de livre

** Rollins a environ 484,6 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 28,4 milliards de dollars

** Les actions de ROL ont légèrement augmenté de 0,2 % le lundi pour clôturer à 58,56 $

** Jusqu'à lundi, les actions ont augmenté de 26% depuis le début de l'année, contre 17% pour le secteur industriel du S&P 500 .SPLRCI .

** 8 analystes sur 15 considèrent ROL comme un "achat fort" ou un "achat", les autres le considèrent comme un "maintien"; la prévision médiane est de 61,50 $, selon les données de LSEG

Valeurs associées

MORGAN STANLEY
165,120 USD NYSE +1,71%
ROLLINS
58,565 USD NYSE -0,06%
