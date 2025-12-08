L'entreprise de fournitures médicales Medline vise une valorisation de 55 milliards de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse à grand spectacle

Le géant des fournitures médicales Medline a déclaré lundi qu'il visait jusqu'à une valorisation de 55,3 milliards de dollars pour son introduction en bourse très attendue aux États-Unis, qui devrait être la plus importante de l'année 2025.

La société basée à Northfield, dans l'Illinois, propose 179 millions d'actions dont le prix est compris entre 26 et 30 dollars chacune.

Après le ralentissement de Thanksgiving, le marché américain des introductions en bourse devrait connaître un regain d'activité au cours des deux prochaines semaines, les entreprises se précipitant pour saisir la dernière fenêtre de 2025 avant l'accalmie des fêtes de fin d'année.

La vente massive d'actions de Medline devrait être l'une des plus importantes de l'année et servir d'indicateur clé du sentiment des investisseurs à l'approche de l'année 2026.

Des vents contraires, allant de la fête de la Libération à la plus longue fermeture du gouvernement américain, ont pesé sur le marché des nouvelles cotations cette année. Néanmoins, l'activité d'introduction en bourse à New York a atteint cette année son niveau le plus élevé depuis le boom de 2021.

Medline a été fondée en 1966 par les frères James et Jon Mills. Elle tire ses origines d'un fabricant de vêtements qui, à l'origine, fabriquait des tabliers de boucherie pour l'industrie du conditionnement de la viande à partir de 1910.

Des investisseurs de premier plan ont manifesté leur intérêt pour l'achat d'actions dans le cadre de l'offre de Medline, pour une valeur maximale de 2,35 milliards de dollars.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities et J.P. Morgan sont les chefs de file de l'offre.

Medline sera cotée au Nasdaq sous le symbole "MDLN".