L'entreprise de diagnostic moléculaire BillionToOne lève 273 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

La société de diagnostic moléculaire BillionToOne BLLN.O a levé 273,1 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux Etats-Unis mercredi, en fixant le prix de ses actions au-dessus de la fourchette prévue.

La société basée à Menlo Park, en Californie, a vendu environ 4,6 millions d'actions au prix de 60 dollars chacune lors de l'introduction en bourse, alors qu'elle visait une fourchette de 49 à 55 dollars, ce qui lui confère une valeur potentielle d'environ 2,64 milliards de dollars.

L'offre est intervenue alors que l'activité des introductions en bourse aux États-Unis a rebondi après un ralentissement antérieur provoqué par la volatilité du marché découlant des politiques commerciales changeantes du président Donald Trump.

La demande des investisseurs pour de nouvelles inscriptions a augmenté, bien que la fermeture du gouvernement ait entraîné des retards temporaires dans le pipeline des introductions en bourse.

Les entreprises ont tout de même pu aller de l'avant en utilisant une disposition qui permettait aux enregistrements de prendre effet automatiquement, exigeant que la tarification soit fixée 20 jours avant la cotation plutôt que d'être finalisée la veille au soir.

Le mois dernier, le géant des fournitures médicales Medline a déposé publiquement le site en vue d'une introduction en bourse, ce qui pourrait encourager d'autres sociétés pharmaceutiques et de soins de santé à aller de l'avant avec leurs propres projets de cotation.

BillionToOne est une société de diagnostic moléculaire qui développe des tests sanguins prénataux et oncologiques non invasifs en utilisant sa technologie de séquençage de molécules uniques.

Unity est l'offre de tests prénataux de la société, tandis que sa gamme Northstar vise à diagnostiquer le cancer.

BillionToOne sera cotée au Nasdaq sous le symbole "BLLN".

J.P. Morgan, Piper Sandler, Jefferies et William Blair figuraient parmi les preneurs fermes de l'offre.