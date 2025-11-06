 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 950,17
+1,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'entreprise de diagnostic moléculaire BillionToOne lève 273 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 05:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 6 et 8-10)

La société de diagnostic moléculaire BillionToOne BLLN.O a levé 273,1 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux Etats-Unis mercredi, en fixant le prix de ses actions au-dessus de la fourchette prévue.

La société basée à Menlo Park, en Californie, a vendu environ 4,6 millions d'actions au prix de 60 dollars chacune lors de l'introduction en bourse, alors qu'elle visait une fourchette de 49 à 55 dollars, ce qui lui confère une valeur potentielle d'environ 2,64 milliards de dollars.

L'offre est intervenue alors que l'activité des introductions en bourse aux États-Unis a rebondi après un ralentissement antérieur provoqué par la volatilité du marché découlant des politiques commerciales changeantes du président Donald Trump.

La demande des investisseurs pour de nouvelles inscriptions a augmenté, bien que la fermeture du gouvernement ait entraîné des retards temporaires dans le pipeline des introductions en bourse.

Les entreprises ont tout de même pu aller de l'avant en utilisant une disposition qui permettait aux enregistrements de prendre effet automatiquement, exigeant que la tarification soit fixée 20 jours avant la cotation plutôt que d'être finalisée la veille au soir.

Le mois dernier, le géant des fournitures médicales Medline a déposé publiquement le site en vue d'une introduction en bourse, ce qui pourrait encourager d'autres sociétés pharmaceutiques et de soins de santé à aller de l'avant avec leurs propres projets de cotation.

BillionToOne est une société de diagnostic moléculaire qui développe des tests sanguins prénataux et oncologiques non invasifs en utilisant sa technologie de séquençage de molécules uniques.

Unity est l'offre de tests prénataux de la société, tandis que sa gamme Northstar vise à diagnostiquer le cancer.

BillionToOne sera cotée au Nasdaq sous le symbole "BLLN".

J.P. Morgan, Piper Sandler, Jefferies et William Blair figuraient parmi les preneurs fermes de l'offre.

Fusions / Acquisitions
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les habitants marchent le long d'une rue couverte de boue après le passage du typhon Kalmaegi à Liloan, dans la province de Cebu aux Philippines, le 6 novembre 2025 ( AFP / Jam STA ROSA )
    Le typhon Kalmaegi se dirige vers le Vietnam après avoir fait 140 morts aux Philippines
    information fournie par AFP 06.11.2025 05:36 

    Le typhon Kalmaegi, le plus meurtrier cette année aux Philippines, a fait au moins 140 morts, ont indiqué les autorités jeudi, et menace à présent le Vietnam qu'il devrait atteindre dans la nuit. Des villes entières de la province centrale de Cebu aux Philippines, ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 05/11/2025
    Top 5 IA du 05/11/2025
    information fournie par Libertify 06.11.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Alstom , Bouygues , Eutelsat , Rubis , Tesla . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Le Premier ministre belge Bart De Wever s'exprime lors d'un sommet européenne à Bruxelles le 23 octobre 2025 ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Parfum de crise gouvernementale en Belgique autour du budget
    information fournie par AFP 06.11.2025 04:00 

    Le gouvernement belge chutera-t-il jeudi ? Le Premier ministre Bart De Wever a donné un ton dramatique aux débats budgétaires en fixant à ses partenaires de coalition cette date butoir pour conclure un accord sur un gros effort d'économies réclamé depuis des semaines. ... Lire la suite

  • La police devant le monte-charge qui a été utilisé pour le vol de bijoux au musée du Louvre, le 19 octobre 2025, à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Louvre: la Cour des comptes présente jeudi un rapport très attendu
    information fournie par AFP 06.11.2025 03:55 

    Trois semaines après le retentissant vol de joyaux nationaux au Louvre, la Cour des comptes publie jeudi un rapport prévu de longue date sur le plus célèbre musée du monde, dont les premières conclusions déjà dévoilées critiquent la protection des oeuvres. Dans ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank