L'entreprise de conditionnement de viande JBS conclut un accord de principe avec les travailleurs en grève du Colorado

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Les travailleurs de JBS Z98.F ont ratifié un accord provisoire de deux ans avec la plus grande entreprise de viande au monde, couvrant près de 3 800 travailleurs de l'usine phare de transformation du bœuf de JBS à Greeley, au Colorado, selon les déclarations du syndicat et de l'entreprise dimanche. L'accord conclu avec les travailleurs, représentés par le syndicat United Food and Commercial Workers Local 7 (UCFW Local 7) et JBS, est intervenu alors que les deux parties étaient de retour pour une série de négociations les 9 et 10 avril, après un mois de grèves visant à réclamer des salaires reflétant l'inflation et l'arrêt des frais facturés par l'entreprise pour le remplacement des équipements de protection. Le nouvel accord, qui, selon JBS, est inchangé par rapport à sa dernière offre, garantit une augmentation de salaire de près de 33 % au cours des deux prochaines années, protège les travailleurs contre le coût des équipements de protection individuelle et les protège contre l'augmentation des coûts des soins de santé, selon la section locale 7.

Bien que l'entreprise de conditionnement de la viande se soit déclarée satisfaite de l'accord conclu, elle a "exprimé sa déception quant au fait que les dirigeants de la section locale 7 des TUAC ont choisi d'éliminer la prestation de retraite historique qui faisait partie de l'accord national négocié l'année dernière en partenariat avec l'UFCW International", selon la déclaration de l'entreprise.

Dans le cadre de l'accord, le syndicat retire également sept accusations de pratiques déloyales de travail (ULP) à l'encontre de JBS, a déclaré l'entreprise. Les prix de la viande bovine ont atteint des records cette année après que l'offre nationale de bétail a chuté à son niveau le plus bas depuis 75 ans , ce qui a conduit les transformateurs de viande comme JBS à acheter du bétail pour l'abattre, alors même qu'ils bénéficiaient de la hausse des prix.

La grève chez JBS a porté un coup à la capacité de transformation américaine, après que Tyson Foods TSN.N a fermé une usine de bœuf dans le Nebraska cette année et réduit les opérations dans une installation au Texas.