L'entreprise d'IA juridique Clio évaluée à 5 milliards de dollars lors de son dernier tour de table
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 15:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter des détails tout au long)

La société Clio, spécialisée dans l'intelligence artificielle juridique, a annoncé lundi qu'elle avait levé 500 millions de dollars lors d'un tour de table mené par New Enterprise Associates (NEA), ce qui valorise la société à 5 milliards de dollars.

Ce financement intervient alors que la demande d'outils d'intelligence artificielle automatisant le travail professionnel et de bureau augmente, les entreprises cherchant à rationaliser les tâches routinières, à réduire les coûts et à améliorer la prise de décision.

Les sociétés de capital-risque investissent massivement dans les entreprises qui développent de telles technologies d'IA.

Le dernier tour de table comprenait également la participation d'investisseurs existants tels que TCV, Goldman Sachs Asset Management, Sixth Street Growth et JMI Equity.

Clio, fondée par Jack Newton et Rian Gauvreau en 2008, rationalise le travail juridique pour les entreprises de toutes tailles et est utilisée pour gérer les dossiers, les recherches et les flux de travail. Elle fournit des services aux professionnels du droit dans plus de 130 pays.

La société basée à Vancouver a également obtenu une facilité de crédit de 350 millions de dollars dirigée par Blackstone et des fonds gérés par Blue Owl Capital.

Clio a déclaré que le capital servira à financer le développement de produits d'intelligence artificielle et d'autres acquisitions stratégiques.

L'année dernière, la société a levé 900 millions de dollars , pour une valorisation de 3 milliards de dollars.

Clio a également annoncé qu'elle avait finalisé l'acquisition de la plateforme de recherche juridique mondiale vLex, pour un montant d'un milliard de dollars.

Fusions / Acquisitions
