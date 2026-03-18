L'entreprise d'énergie renouvelable Ormat recule en début de séance après que la vente d'obligations convertibles a été portée à 875 millions de dollars

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18 mars - ** Les actions de la société d'énergie renouvelable Ormat Technologies ORA.N se négocient en baisse de 1,5 % en pré-marché à 106,39 $ après que la société a levé plus de capitaux que prévu ** La société basée à Reno, au Nevada, a annoncé mercredi matin le prix de placements privés d'obligations convertibles de série A à 1,5 % pour 725 millions de dollars et d'obligations convertibles de série B à 0 % pour 150 millions de dollars.

** L'offre combinée a été augmentée par rapport à la vente prévue de 750 millions de dollars d'obligations convertibles

** Le prix de conversion initial de 140,40 $ pour les deux séries représente une prime de 30 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 108 $

** La société prévoit d'utiliser environ 287,9 millions de dollars du produit net de l'offre et 25 millions de dollars d'encaisse pour racheter environ 285,9 millions de dollars de capital de ses obligations à 2,50 % échéant en 2027

** Elle prévoit d'utiliser environ 25 millions de dollars pour racheter ses actions afin de faciliter la couverture des investisseurs dans les nouvelles obligations convertibles, le reste étant destiné à des fins générales

** ORA a une capitalisation boursière d'environ 6,6 milliards de dollars

** Jusqu'à mardi, l'action a terminé en baisse de ~2% depuis le début de l'année, mais en hausse de près de 50% au cours des 12 derniers mois ** Le mois dernier, l'ORA a conclu un accord avec NV Energy pour fournir de l'énergie propre aux opérations de Google

GOOGL.O , propriété d'Alphabet, dans le Nevada

** La note moyenne des 11 analystes couvrant ORA est "acheter"; objectif de cours médian 130 $, selon les données de LSEG