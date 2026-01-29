L'entreprise d'emballage International Paper se scinde en deux sociétés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Changements dans l'approvisionnement)

International Paper IP.N va se scinder en deux sociétés cotées en bourse en se séparant de son activité européenne d'emballage, a déclaré jeudi le producteur de papier et d'emballage.