L'entreprise d'édition de gènes CRISPR se stabilise après un accord de dette convertible de 550 millions de dollars revu à la hausse
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 13:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mars - ** Les actions cotées aux Etats-Unis de CRISPR Therapeutics CRSP.O , société suisse spécialisée dans l'édition de gènes, augmentent légèrement à 52,86 $ en pré-marché après une augmentation de capital revue à la hausse ** L'entreprise biopharmaceutique annonce tôt ce mercredi le prix d'une offre privée d'obligations convertibles à 5 ans à 1,125 % d'un montant de 550 millions de dollars

** Le prix de conversion initial de 76,56 $ représente une prime de 45 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 52,80 $ ** Les actions de CRSP ont chuté de 10 % mardi après que la société a dévoilé une offre de 350 millions de dollars à des fins générales

** La société a une capitalisation boursière de 5 milliards de dollars

** Jusqu'à mardi, les actions cotées aux États-Unis ont augmenté de 0,7 % depuis le début de l'année et de 22 % au cours de l'année écoulée

** La note moyenne de 29 analystes est "buy"; l'objectif de cours médian est de 78 $, selon LSEG

Valeurs associées

CRISPR THERAP
52,8000 USD NASDAQ 0,00%
