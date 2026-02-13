L'entreprise canadienne Magna prévoit un bénéfice annuel élevé grâce à une demande soutenue de pièces détachées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Magna International MG.TO a prévu vendredi un solide bénéfice annuel, l'équipementier misant sur des mesures de réduction des coûts et une demande stable pour ses pièces automobiles.

L'industrie automobile a été ébranlée par un recul de la demande de véhicules électriques, en partie en raison de la forte concurrence des VE chinois et de la décision du président américain Donald Trump de supprimer les crédits d'impôt.

Le large éventail de tarifs douaniers mis en place par Trump a également ajouté à la pression sur les constructeurs automobiles, même si la demande reste forte pour les pièces destinées aux véhicules à essence et aux modèles hybrides.

Son homologue BorgWarner BWA.N a annoncé mercredi un bénéfice ajusté et un chiffre d'affaires en hausse pour le quatrième trimestre, grâce à la demande pour ses groupes motopropulseurs électrifiés et à ses efforts de réduction des coûts.

Magna a enregistré une charge de 591 millions de dollars liée à son unité électronique au quatrième trimestre, en raison de ventes inférieures aux prévisions.

L'entreprise a également révélé des discussions en cours avec Ford F.N sur les rappels de caméras de recul, mais a déclaré qu'elle n'était pas en mesure d'estimer son exposition à l'incident.

Pour l'ensemble de l'année 2026, elle prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 6,25 et 7,25 dollars, supérieur aux estimations des analystes de 5,99 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, Magna a réalisé un bénéfice par action de 2,18 dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 1,69 dollar il y a un an. Les analystes attendaient en moyenne 1,79 par action.

Le chiffre d'affaires global de la société pour le quatrième trimestre a augmenté de 2 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 10,85 milliards de dollars.