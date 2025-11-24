 Aller au contenu principal
L'entreprise britannique M&C Saatchi atteint son niveau le plus bas depuis près de cinq ans, l'arrêt des activités aux États-Unis ayant des répercussions sur son activité principale
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 09:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** Les actions du groupe publicitaire britannique M&C Saatchi SAA.L ont chuté de près de 11% à 112,5 pence, leur plus bas niveau depuis février 2021

** La société a revu à la baisse son bénéfice annuel et ses perspectives de revenus après que la fermeture du gouvernement américain ait affecté une part importante de l'activité au cours du quatrième trimestre. la fermeture du gouvernement américain a affecté une activité importante au cours du 4ème trimestre

** Les analystes de Panmure Liberum ont abaissé le PT de 200p à 174p, mais maintiennent la note 'achat' sur la base de l'anticipation que l'activité Issues de M&C devrait être remise sur les rails d'ici la fin du 1er semestre malgré quelques perturbations au début de 2026

** Depuis le début de l'année, SAA a chuté de 34%

Valeurs associées

M&C SAATCHI
110,000 GBX LSE -12,70%
