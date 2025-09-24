L'entreprise britannique IPF saute sur la proposition de rachat de Basepoint, édulcorée à 693 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction d'une coquille au paragraphe 2)

La société britannique International Personal Finance IPF.L a déclaré mercredi qu'elle avait reçuune proposition de rachat de 514,9 millions de livres (693,31 millions de dollars) de la part du groupe américain de financement spécialisé Basepoint Capital, ce qui a fait grimper ses actions d'environ 10 %.

La banque cotée à Londres a déclaré que son conseil d'administration serait prêt à accepter une offre ferme à ce niveau, plaçant IPF parmi le nombre croissant d'entreprises britanniques rachetées à des prix relativement moins élevés.

Selon la proposition de Basepoint, les actionnaires d'IPF recevraient 235 pence par action en numéraire, soit une augmentation de 6,8 % par rapport à l'offre précédente de 220 pence faite le 30 juillet sur le site .

Les actions de la société basée à Leeds ont augmenté de 9,8 % pour atteindre 218,5 pence, le plus haut niveau depuis janvier 2019.

La dernière proposition représente une prime de 31,1 % par rapport au cours de clôture de la société britannique le 29 juillet, la veille du jour où la première approche a été rendue publique.

IPF a déclaré qu'elle serait disposée à recommander à l'unanimité la proposition révisée aux actionnaires si Basepoint fait une offre ferme d'ici le 22 octobre.

(1 dollar = 0,7427 livre)