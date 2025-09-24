 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 822,66
-0,63%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'entreprise britannique IPF saute sur la proposition de rachat de Basepoint, édulcorée à 693 millions de dollars
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 13:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction d'une coquille au paragraphe 2)

La société britannique International Personal Finance IPF.L a déclaré mercredi qu'elle avait reçuune proposition de rachat de 514,9 millions de livres (693,31 millions de dollars) de la part du groupe américain de financement spécialisé Basepoint Capital, ce qui a fait grimper ses actions d'environ 10 %.

La banque cotée à Londres a déclaré que son conseil d'administration serait prêt à accepter une offre ferme à ce niveau, plaçant IPF parmi le nombre croissant d'entreprises britanniques rachetées à des prix relativement moins élevés.

Selon la proposition de Basepoint, les actionnaires d'IPF recevraient 235 pence par action en numéraire, soit une augmentation de 6,8 % par rapport à l'offre précédente de 220 pence faite le 30 juillet sur le site .

Les actions de la société basée à Leeds ont augmenté de 9,8 % pour atteindre 218,5 pence, le plus haut niveau depuis janvier 2019.

La dernière proposition représente une prime de 31,1 % par rapport au cours de clôture de la société britannique le 29 juillet, la veille du jour où la première approche a été rendue publique.

IPF a déclaré qu'elle serait disposée à recommander à l'unanimité la proposition révisée aux actionnaires si Basepoint fait une offre ferme d'ici le 22 octobre.

(1 dollar = 0,7427 livre)

Fusions / Acquisitions
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank