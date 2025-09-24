 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'entreprise britannique Goodwin atteint un niveau record grâce à un accord stratégique avec Northrop Grumman
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 13:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions de la société d'ingénierie mécanique Goodwin GDWN.L ont grimpé de 21,97 % à 13 600 p, atteignant un niveau record

** L'action figure parmi les plus fortes hausses sur le marché londonien

** Goodwin a déclaré que son unité Goodwin Steel Castings a entamé une collaboration stratégique avec Northrop Grumman International Trading

** Le partenariat a été formalisé par un protocole d'accord portant sur quatre programmes de défense clés, avec une commande initiale de 16 millions de dollars et des commandes futures potentielles d'une valeur de plus de 200 millions de dollars

** Goodwin Steel Castings sera le fournisseur exclusif d'un composant essentiel du programme dans le cadre de l'accord

** En incluant les gains de la séance, l'action est en hausse d'environ 65,88 % depuis le début de l'année

