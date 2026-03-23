L'entreprise brésilienne Casas Bahia commence à vendre des produits sur Amazon

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Le distributeur brésilien Casas Bahia BHIA.SA a déclaré dans un dépôt de titres lundi qu'il a commencé à vendre ses produits sur la plateforme de commerce électronique d'Amazon AMZN.O , élargissant ainsi sa portée numérique.

* La logistique de Casas Bahia sera intégrée au réseau d'Amazon dans une deuxième phase du partenariat, ce qui rendra ses produits éligibles à Amazon Prime.

* Depuis l'année dernière, les produits de Casas Bahia sont également disponibles sur la place de marché MELI.O du géant latino-américain du commerce électronique MercadoLibre.