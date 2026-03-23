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L'entreprise brésilienne Casas Bahia commence à vendre des produits sur Amazon
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 11:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur brésilien Casas Bahia BHIA.SA a déclaré dans un dépôt de titres lundi qu'il a commencé à vendre ses produits sur la plateforme de commerce électronique d'Amazon AMZN.O , élargissant ainsi sa portée numérique.

* La logistique de Casas Bahia sera intégrée au réseau d'Amazon dans une deuxième phase du partenariat, ce qui rendra ses produits éligibles à Amazon Prime.

* Depuis l'année dernière, les produits de Casas Bahia sont également disponibles sur la place de marché MELI.O du géant latino-américain du commerce électronique MercadoLibre.

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MERCADOLIBRE
1 635,7600 USD NASDAQ -1,87%
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