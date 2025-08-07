L'entreprise brésilienne Braskem n'a pas l'intention de vendre ses actifs aux États-Unis, selon sa directrice générale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur pétrochimique brésilien Braskem BRK53.SA n'a pas l'intention de vendre ses usines aux États-Unis, a déclaré jeudi sa directrice générale, ajoutant qu'elles font "partie intégrante" de la stratégie de l'entreprise.

Plus tôt dans la journée, le journal O Globo a rapporté que l'entreprise chimique Unipar UNIP6.SA était en pourparlers pour acheter les unités de Braskem au Texas, en Pennsylvanie et en Virginie occidentale dans le cadre d'une transaction estimée à environ 1 milliard de dollars.

Unipar n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.