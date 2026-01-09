L'entreprise biopharmaceutique Veradermics dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout de détails dans l'ensemble du document)
La société biopharmaceutique Veradermics a déposé vendredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.
Les introductions en bourse aux États-Unis devraient prendre de l'ampleur cette année si les baisses de taux d'intérêt prévues stimulent la confiance des investisseurs et leur goût du risque.
La société biopharmaceutique Eikon Therapeutics a également déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis plus tôt dans la journée.
Veradermics prévoit de s'inscrire à la Bourse de New York sous le symbole "MANE".
Jefferies, Citigroup et Leerink Partners sont les preneurs fermes de l'offre.
