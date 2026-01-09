 Aller au contenu principal
L'entreprise biopharmaceutique Eikon Therapeutics dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 22:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tout au long du texte)

La société biopharmaceutique clinique Eikon Therapeutics a déposé vendredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

Eikon Therapeutics est une société biopharmaceutique clinique en phase avancée de développement qui met au point des médicaments innovants pour répondre à des besoins médicaux graves non satisfaits, en se concentrant initialement sur l'oncologie.

Elle sera cotée au Nasdaq sous le symbole "EIKN".

J.P. Morgan, Morgan Stanley et BofA Securities sont les preneurs fermes de l'offre.

Fusions / Acquisitions
