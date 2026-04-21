L'entreprise australienne Syenta lève 26 millions de dollars pour réduire le goulot d'étranglement des puces d'IA ; l'ancien directeur général d'Intel rejoint le conseil d'administration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Syenta, une startup australienne spécialisée dans la technologie des semi-conducteurs, a déclaré mardi avoir levé 26 millions de dollars pour une nouvelle technique de fabrication qui pourrait contribuer à réduire les goulets d'étranglement persistants de la chaîne d'approvisionnement pour l'intelligence artificielle.

Parallèlement à ce financement, la société a indiqué qu'elle ouvrirait un bureau dans l'État américain de l'Arizona, à proximité des installations de fabrication d'Intel INTC.O et de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW , et que l'ancien directeur général d'Intel, Pat Gelsinger, rejoindrait son conseil d'administration.

Les puces d'intelligence artificielle modernes, telles que celles de Nvidia NVDA.O , Google GOOGL.O et d'autres, ne sont pas constituées d'une seule puce, mais de plusieurs puces reliées entre elles par ce que l'on appelle une technologie d'emballage avancée, principalement celle de TSMC. L'emballage est devenu un goulot d'étranglement pour les principaux concepteurs de puces .

Le concept de base de la plupart des techniques d'emballage avancées consiste à disposer les puces ensemble sur une couche de base qui les relie toutes. Cette couche de base est actuellement fabriquée un peu comme une très grande puce à part entière, ce qui rend sa construction coûteuse et longue.

Syenta adopte une approche différente, en créant ce que la directrice générale et cofondatrice Jekaterina Viktorova a dit être une sorte de tampon qui transfère par voie électrochimique le câblage en cuivre nécessaire sur la couche de base en 40 % d'étapes en moins et sans utiliser d'outils de fabrication inhabituels. Il est ainsi possible de fabriquer beaucoup plus de couches de base par jour.

"Ce processus prend quelques minutes, au lieu de plusieurs heures, ce qui représente une différence considérable dans la manière de construire les interconnexions en cuivre", a déclaré Jekaterina Viktorova lors d'une interview.

Pat Gelsinger, aujourd'hui investisseur en capital-risque chez Playground Global, une société de la Silicon Valley qui a mené le tour de table, a déclaré qu'en plus d'une fabrication plus rapide, la technologie de Syenta permettrait également d'accélérer les connexions sur les puces d'intelligence artificielle.

"Vous ouvrez une chaîne d'approvisionnement beaucoup plus grande, plus normalisée et plus disponible, tout en conservant les gains de densité et de performance qui ont poussé les fabricants de puces à concevoir des modèles aussi complexes, a déclaré Pat Gelsinger.

Jekaterina Viktorova a indiqué que Syenta travaillait avec plusieurs concepteurs de puces et visait une production en grande quantité d'ici 2028. Le Fonds national de reconstruction australien, détenu par le gouvernement, a également mené le tour de table, avec la participation d'investisseurs existants comme Investible, Salus Ventures, Jelix Ventures et Wollemi Capital.