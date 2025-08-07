 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'entreprise australienne Neuren Pharmaceuticals atteint son plus haut niveau en un an grâce à l'augmentation des ventes de DAYBUE
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 04:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions de Neuren Pharmaceuticals

NEU.AX augmentent jusqu'à 8,4% à 18,440 dollars australiens, leur plus haut niveau depuis le 2 août 2024

** Le développeur de médicaments affirme que son partenaire nord-américain Acadia Pharmaceuticals ACAD.O affiche des ventes nettes de 96,1 millions de dollars au deuxième trimestre pour DAYBUE™ (trofinetide), en hausse de 14% par rapport à l'année précédente

** Le médicament est utilisé pour traiter des troubles cérébraux génétiques tels que le syndrome de Rett

** Neuren prévoit des redevances de 14,7 millions de dollars australiens au deuxième trimestre (9,57 millions de dollars) sur les ventes de DAYBUE, soit un bond de 16 %

** La société a accordé à Acadia une licence EXCLUSIVE pour le développement et la commercialisation de DAYBUE (trofinetide)

** Depuis le début de l'année, les actions de NEU ont augmenté de 44,2 % et celles d'ACAD de 29,7 %

(1 $ = 1,5363 dollar australien)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

