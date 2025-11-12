L'entreprise australienne MinRes conclut un accord de 765 millions de dollars avec POSCO pour une participation dans une coentreprise de lithium ; les actions montent en flèche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'entreprise minière cherche à réduire sa dette et à assainir son bilan

*

Les actions ont bondi jusqu'à 10,8 % pour atteindre leur plus haut niveau en un an dans les premières transactions

*

POSCO déclare que les matériaux énergétiques sont un moteur de croissance essentiel parallèlement à l'activité sidérurgique

(Ajout de détails et d'éléments de contexte dans l'ensemble de l'article)

Le groupe australien Mineral Resources MIN.AX a déclaré mercredi qu'il vendrait une participation de 30% dans une partie de son activité lithium au groupe sud-coréen POSCO 005490.KS pour 765 millions de dollars, alors qu'il cherche à réduire sa dette et à réparer son bilan, ce qui a propulsé ses actions à leur plus haut niveau depuis plus d'un an.

L'entreprise minière diversifiée et le fournisseur de services miniers connus sous le nom de MinRes cherchent à sortir d'un gouffre d'endettement causé par des dépenses d'investissement importantes pour son projet de route de transport de minerai de fer d'Onslow et par un effondrement des prix du lithium qui a affecté les bénéfices. Elle a également été assaillie par des problèmes de gouvernance d'entreprise autour de son fondateur et directeur général Chris Ellison.

Pour POSCO, qui a déjà un projet d'hydroxyde de lithium en coentreprise en Corée du Sud avec le mineur de lithium australien Pilbara Minerals PLS.AX , l'accord marque sa première incursion dans les mines de lithium australiennes à un moment où les prix de la matière première restent bas.

Les actions de MinRes ont bondi jusqu'à 10,8 % dans les premiers échanges mercredi, atteignant leur plus haut niveau depuis le 11 octobre 2024.

L'accord créera une coentreprise constituée en société qui détiendra la participation actuelle de 50 % de MinRes dans les mines de lithium de Wodgina et de Mt Marion, donnant à POSCO une participation indirecte de 15 % dans chacun des projets, a déclaré MinRes mercredi.

L'entreprise restera l'opérateur des mines dans le cadre de ses accords existants avec les partenaires respectifs.

Le directeur général de POSCO, In Hwa Chan, a déclaré dans un communiqué que son entreprise considérait les matériaux énergétiques comme un moteur de croissance essentiel, parallèlement à son activité sidérurgique, et qu'elle s'engageait à garantir un approvisionnement stable et compétitif en matières premières.

LA CHUTE DU PRIX DU LITHIUM FRAPPE DUREMENT

En août, les prix du spodumène de roche dure, le minéral contenant du lithium, ont rebondi pour atteindre environ 880 dollars la tonne après avoir chuté à la mi-juin à leur plus bas niveau depuis quatre ans, près de 610 dollars la tonne, mais ils restent bien loin des sommets atteints en 2022, à savoir plus de 6 000 dollars.

La baisse des prix a poussé les mineurs australiens à suspendre leurs activités et, plus récemment, à envisager de céder des actifs pour reconstituer leurs bilans.

Reuters a rapporté en août que MinRes avait essayé de vendre des participations dans Mt Marion et Wodgina cette année mais le processus s'est essoufflé après que des acheteurs potentiels de l'Inde et du Japon ont rechigné devant le prix suggéré de plus de 2 milliards de dollars.

En novembre 2024, l'entreprise minière a mis sa mine de lithium de Ball Hill, en Australie occidentale, en état d'entretien et de maintenance.

En août, MinRes a affiché une perte nette annuelle après impôts de 896 millions de dollars australiens (582,22 millions de dollars américains) et a fait état d'une dette de 5,3 milliards de dollars australiens, soit une augmentation de 21 % par rapport à l'exercice précédent.

MinRes a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser le produit de l'accord avec POSCO pour rembourser la dette extérieure, renforcer son bilan et positionner l'entreprise pour sa prochaine phase de croissance.

Dans le cadre de cet accord, POSCO recevra du concentré de spodumène en proportion de sa participation de 30 % dans la coentreprise.

Wodgina, l'un des plus grands gisements de lithium en roche dure du monde, est exploité en partenariat avec Albemarle

ALB.N . La société chinoise Ganfeng Lithium 002460.SZ est le partenaire de Mt Marion. ($1 = 1,5389 dollars australiens)