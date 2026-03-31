L'entreprise australienne Metallium signe un accord de 10 ans avec les États-Unis pour l'écoulement de minéraux critiques

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La société australienne Metallium

MTM.AX a déclaré mardi que sa filiale américaine, Flash Metals USA, avait signé un accord de 10 ans avec Indium Corporation pour la fourniture de métaux critiques récupérés lors de ses opérations de recyclage aux États-Unis.

Voici quelques détails:

* Seloncet accord, Flash Metals USA fournira du gallium, du germanium, du cuivre, de l'étain, de l'or et de l'indium à l'affineur de matériaux spécialisés basé aux États-Unis, les prix étant fixés selon un calendrier basé sur une formule, a déclaré Metallium .

* L'accord comprend des périodes de renouvellement automatique de cinq ans, à moins que l'une ou l'autre des parties ne se retire, a déclaré l'explorateur de minéraux critiques .

* Metallium a déclaré que l'accord n'aurait pas d'impact financier immédiat, mais qu'il établit un cadre commercial pour les futures commandes d'Indium.

* Des discussions séparées sont en cours sur la fourniture de matières premières, a-t-il ajouté.

* Le gallium, le germanium et l'indium sont classés parmi les minéraux critiques et sont utilisés dans les applications de semi-conducteurs et les technologies électroniques avancées.

* L'accord souligne la valeur stratégique croissante des minéraux critiques essentiels à la fabrication de puces et à la défense, alors que les États-Unis cherchent à réduire leur dépendance à l'égard de la Chine, qui domine le traitement sur bon nombre de ces marchés.

* Les actions de Metallium ont augmenté de 7,1 % pour atteindre 0,60 dollar australien, leur plus forte hausse en une semaine, surpassant la baisse de0,5 % de l'indice de référence plus large S&P/ASX 200 .AXJO .