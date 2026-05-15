L'entreprise australienne Megaport en pleine ascension : Morningstar et Jefferies se montrent optimistes quant aux contrats remportés par la filiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

15 mai - ** Les actions de la société australienne Megaport MP1.AX ont grimpé jusqu'à 5,6 % pour atteindre 13,280 dollars australiens

** Les analystes de Morningstar se montrent optimistes concernant MP1 après que sa filiale Latitude a décroché trois contrats importants d'une valeur totale d'environ 250 millions de dollars australiens (180,60 millions de dollars) jeudi

** "L'acquisition de Latitude s'avère être une opération opportune" - Morningstar

** En novembre, MP1 a acquis Latitude, une plateforme d'infrastructure automatisée mondiale, pour un montant initial de 150 millions de dollars

** La société d'analyse financière Morningstar relève son estimation de la juste valeur de l'entreprise de 7 %, à 15 dollars australiens

** "Les récents contrats remportés par Latitude prouvent le bien-fondé de son acquisition par MP1" - Jefferies

** "Nous estimons que MP1 adopte une approche stable et rigoureuse pour développer l'activité de Latitude, en recherchant des transactions offrant un rendement adéquat" - société de courtage

** Jefferies relève son objectif de cours de 16,30 à 18,40 dollars australiens et maintient sa recommandation "acheter"

** L'action MP1 a progressé de plus de 7 % cette année

(1 $ = 1,3843 dollar australien)