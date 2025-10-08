L'entreprise australienne Lynas s'associe à Noveon pour fournir des aimants en terres rares aux États-Unis

La société australienne Lynas Rare Earths LYC.AX s'est associée au fabricant américain Noveon Magnetics pour fournir des aimants permanents en terres rares aux secteurs de la défense et du commerce aux États-Unis, ont annoncé les deux sociétés mercredi.