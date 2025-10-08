 Aller au contenu principal
L'entreprise australienne Lynas s'associe à Noveon pour fournir des aimants en terres rares aux États-Unis
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 08:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société australienne Lynas Rare Earths LYC.AX s'est associée au fabricant américain Noveon Magnetics pour fournir des aimants permanents en terres rares aux secteurs de la défense et du commerce aux États-Unis, ont annoncé les deux sociétés mercredi.

