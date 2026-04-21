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L'entreprise australienne Lynas Rare Earths fait plus que doubler son chiffre d'affaires au troisième trimestre
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 00:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise australienne Lynas Rare Earths LYC.AX a multiplié par plus de deux son chiffre d'affaires du troisième trimestre mardi, grâce à une production et à des ventes solides.

Le plus grand producteur mondial de terres rares en dehors de la Chine a affiché un revenu brut de 265 millions de dollars australiens (190,19 millions de dollars) pour le trimestre clos le 31 mars, contre 123 millions de dollars australiens il y a un an.

(1 $ = 1,3933 dollars australiens)

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