L'entreprise australienne Lynas Rare Earths fait plus que doubler son chiffre d'affaires au troisième trimestre

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L'entreprise australienne Lynas Rare Earths LYC.AX a multiplié par plus de deux son chiffre d'affaires du troisième trimestre mardi, grâce à une production et à des ventes solides.

Le plus grand producteur mondial de terres rares en dehors de la Chine a affiché un revenu brut de 265 millions de dollars australiens (190,19 millions de dollars) pour le trimestre clos le 31 mars, contre 123 millions de dollars australiens il y a un an.

(1 $ = 1,3933 dollars australiens)